Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

❄️ Ski/Snow au Valinouët Dim' 30 nov' ⛷️

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

⛷️/🏂+🚌
50 $

Inclus le transport et ton billet de remontée. Tu dois avoir ton équipement.

⛷️/🏂+🚌+location
80 $

Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements sur place (ski ou snow+batôns+bottes) supplément de 10$ casque et lunettes plus bas :)

🎿ski rando🏂+🚌
30 $

Inclus le transport et ton billet pour le ski haute-route (pas de remontée). Tu dois avoir ton équipement.

🎿ski rando🏂+🚌+location
85 $

Inclus le transport, équipement ski de rando et ton billet pour le ski rando (pas de remontée).

location casques et lunettes
10 $

te permets de louer un casque et des lunettes. PS :Tu ne peux louer un seul item à la fois, c'est un forfait.

Besoin d’une initiation au ski ?
Gratuit

Te permet d’avoir une initiation au ski en formule groupe 😃

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!