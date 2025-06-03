SLI 2025: Juan Jaramillo

Clara Furey | Toutes les séances du 16, 17 et 18 juin de 15 h à 18 h
20 $
Le prix régulier de la séance pour les trois séances est de 75 $. Notre programme d'accès communautaire offrira des tarifs réduits. Utilisez le code de réduction REDUCED pour 25 % de réduction et SOLIDARITY pour 50 % de réduction. Pour obtenir le prix ACCESS de 100 % de rabais, veuillez envoyer un courriel à [email protected]
Juan Jaramillo | July 29 4:15-5:45pm ET
20 $
Regular session price for these sessions is $20. Our Community Access Program will provide reduced rates. Use discount code REDUCED for 25% off, and SOLIDARITY for 50% off. To receive the ACCESS price of 100% off, please email [email protected]
Ajouter un don pour Toronto Dance Love-In
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!