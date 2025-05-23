FENDLI

FENDLI

SMASH POUR HAÏTI

Une chance de gagner
20 $

Pour chaque billet de 20$ acheté, vous obtenez une chance de gagner: - une toile originale de Jean-Daniel Rohrer- Une toile de Simon Durivage Un reçu est remis pour tout dons de 20$ et plus.

3 chances de gagner
50 $

Obtenez 3 billets pour une chance supplémentaire de gagner une toile originale de Jean-Daniel Rohrer- Une toile de Simon Durivage Des certificats cadeaux et d'autres prix. Tousles dons soutiennent les enfants du Village Notre-Dame-de-Lourdes, Un reçu est remis pour tout dons de 20$ et plus.

10 chance de gagner
150 $

Maximisez vos chances avec 10 billets pour notre grand tirage! Et courez la chance de gagner une toile originale de Jean-Daniel Rohrer- Une toile de Simon Durivage Des certificats cadeaux et d'autres prix. Tousles dons soutiennent les enfants du Village Notre-Dame-de-Lourdes, Un reçu est remis pour tout dons de 20$ et plus.

