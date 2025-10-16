La Piscine

Organisé par

La Piscine

À propos de cet événement

Soirée bénéfice - 10 ans de La Piscine

914 R. Notre Dame O

Montréal, QC H3C 1J9, Canada

Repas gastronomique Menu Extra + soirée FERIAS (open bar)
350 $

À partir de 17h, apéro suivi d'un repas gastronomique à 19h signé Menu Extra (open bar). La soirée se poursuit de 21h à 2h du matin orchestrée par Ferias.

Soirée avec FERIAS à partir de 21h
35 $

de 21h à 2h du matin, une boisson incluse, Ferias seront aux manettes.

(Groupe de 3) Soirée avec FERIAS
85 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Venez en groupe d'amis ou offrez à vos équipes et clients un parté de Noel en mode Piscine.
> Ferias seront aux manettes de 21h à 2h du matin
> Système audio par Elastique
> Une boisson incluse pour chacun.
> Quantité limitée

Ajouter un don pour La Piscine

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!