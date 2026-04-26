Soirée annuelle de la Fondation Claude-Durocher 2026 présentée par Desjardins

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À propos de cet événement
EN VENTE - Publié en 2011, soit deux ans après le décès de Claude, ce livre rassemble des écrits touchants qui retracent son parcours avec la maladie. Véritable recueil de pensées positives, il invite à la réflexion sur le bien-être et sur l’importance de l’attitude face à l’adversité. Destiné non seulement aux personnes vivant avec la maladie, mais aussi à tous ceux et celles qui souhaitent nourrir leur résilience et leur regard sur la vie.
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