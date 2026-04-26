Soirée annuelle de la Fondation Claude-Durocher 2026 présentée par Desjardins

• Remerciements et mention sur la page Facebook de l’événement avant la tenue de la soirée • Possibilité d’installer une bannière ou une affiche sur les lieux • Présence du nom du commanditaire sur les affichettes disposées sur les tables • Remerciements par l’animatrice lors des interventions sur scène • Projection en continu du logo du commanditaire pendant la soirée (à l’exception des moments de diffusion vidéo) • Remerciements sur la page Facebook après l’événement Avantage supplémentaire : Le commanditaire recevra deux billets pour la soirée. Veuillez noter qu’aucun reçu fiscal ne sera émis pour cette commandite.

• Remerciements et mention sur la page Facebook de l’événement avant la tenue de la soirée • Possibilité d’installer une bannière ou une affiche sur les lieux • Présence du nom du commanditaire sur les affichettes disposées sur les tables • Remerciements par l’animatrice lors des interventions sur scène • Projection en continu du logo du commanditaire pendant la soirée (à l’exception des moments de diffusion vidéo) • Remerciements sur la page Facebook après l’événement Avantage supplémentaire : Le commanditaire recevra deux billets pour la soirée. Veuillez noter qu’aucun reçu fiscal ne sera émis pour cette commandite.

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