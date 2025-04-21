Soirée annuelle de la Fondation Claude-Durocher présentée par Desjardins

Le coût d’entrée est de 60 $, incluant une consommation et des bouchées. Un reçu de don de 25 $ sera remis.
Commanditaire COURAGE
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
• Remerciements et mention sur la page Facebook de l’événement avant la tenue de la soirée
• Possibilité d’installer une bannière ou une affiche sur les lieux
• Présence du nom du commanditaire sur les affichettes disposées sur les tables
• Remerciements par l’animatrice lors des interventions sur scène
• Projection en continu du logo du commanditaire pendant la soirée (à l’exception des moments de diffusion vidéo)
• Remerciements sur la page Facebook après l’événement
Avantage supplémentaire :
Le commanditaire recevra deux billets pour la soirée.
Veuillez noter qu’aucun reçu fiscal ne sera émis pour cette commandite.
Commanditaire ENTRAIDE
500 $
• Présence du nom du commanditaire sur les affichettes disposées sur les tables
• Remerciements par l’animateur lors des interventions sur scène
• Projection en continu du logo du commanditaire pendant la soirée (sauf durant la diffusion de vidéos)
• Remerciements publiés sur la page Facebook après l’événement
Veuillez noter qu’aucun reçu fiscal ne sera émis pour cette commandite.
Commanditaire SOUTIEN
250 $
• Affichage du nom du commanditaire sur les affichettes placées sur les tables
• Projection en continu du logo du commanditaire tout au long de la soirée (sauf durant la diffusion de vidéos)
Veuillez noter qu’aucun reçu fiscal ne sera émis pour cette commandite.
LIVRE LE BONHEUR PLUS FORT QUE TOUT
20 $
EN VENTE - Publié en 2011, soit deux ans après le décès de Claude, ce livre rassemble des écrits touchants qui retracent son parcours avec la maladie. Véritable recueil de pensées positives, il invite à la réflexion sur le bien-être et sur l’importance de l’attitude face à l’adversité.
Destiné non seulement aux personnes vivant avec la maladie, mais aussi à tous ceux et celles qui souhaitent nourrir leur résilience et leur regard sur la vie.
Disponible au coût de 20 $ lors de la soirée.
Livraison incluse à Sherbrooke.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!