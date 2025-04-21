Soirée annuelle de la Fondation Claude-Durocher présentée par Desjardins

EN VENTE - Publié en 2011, soit deux ans après le décès de Claude, ce livre rassemble des écrits touchants qui retracent son parcours avec la maladie. Véritable recueil de pensées positives, il invite à la réflexion sur le bien-être et sur l’importance de l’attitude face à l’adversité. Destiné non seulement aux personnes vivant avec la maladie, mais aussi à tous ceux et celles qui souhaitent nourrir leur résilience et leur regard sur la vie. Disponible au coût de 20 $ lors de la soirée. Livraison incluse à Sherbrooke.

