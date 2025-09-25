Soirée B du TOO 2026

Inclus :
* Soirée spectacle
* Bouchées
* Un verre de vin à l'accueil
* Un reçu de charité équivalent à la valeur du don (60 $)
Inclus :
* Soirée spectacle
* Bouchées
* Un verre de vin à l'accueil
* Cocktail VIP pré-soirée
* Un reçu de charité équivalent à la valeur du don (125 $)
Inclus :
* Soirée spectacle
* Bouchées
* Un verre de vin à l'accueil
* Cocktail VIP pré-soirée
* 2 billets pour une représentation de l’Effet Lisa
* Un reçu de charité équivalent à la valeur du don (200 $)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!