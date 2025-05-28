Soirée-Bénéfice 2025

Table immersive commanditée
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
- 5 places pour la soirée bénéfice
- Une bouteille de mousseux et bases pour faire différents cocktails à la table
- Une visibilité corporative dans les outils promotionnels de la soirée bénéfice
- Une prise de parole sur scène pour présenter une des vitrines théâtrales de la soirée
- La possibilité de déléguer une employé·e pour jouer sur scène avec des acteur·ice·s professionnel·le·s
- Une visite V.I.P. du théâtre Aux Écuries en compagnie d’un artiste
* Un reçu de bienfaisance de 1 650$ sera émis
