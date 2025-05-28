Soirée-Bénéfice 2025

5 places pour la soirée bénéfice

Une bouteille de mousseux et bases pour faire différents cocktails à la table

Une visibilité corporative dans les outils promotionnels de la soirée bénéfice

Une prise de parole sur scène pour présenter une des vitrines théâtrales de la soirée

La possibilité de déléguer une employé·e pour jouer sur scène avec des acteur·ice·s professionnel·le·s