Théâtre Aux Écuries

Théâtre Aux Écuries

Soirée-Bénéfice 2025

7285 Rue Chabot

Montréal, QC H2E 2K7, Canada

Billet pour la soirée
150 $

Billet donnant accès au cocktail dinatoire et au spectacle
* Un reçu de bienfaisance de 120$ sera émis

Table immersive
1 300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
  • 5 places pour la soirée
  • Une bouteille de mousseux et bases pour faire différents cocktails à la table
  • Une visibilité corporative dans les outils promotionnels de la soirée-bénéfice
  • Une visite V.I.P. du théâtre Aux Écuries en compagnie d’un artiste

* Un reçu de bienfaisance de 1 150$ sera émis


Table immersive commanditée
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
  • 5 places pour la soirée bénéfice
  • Une bouteille de mousseux et bases pour faire différents cocktails à la table
  • Une visibilité corporative dans les outils promotionnels de la soirée bénéfice
  • Une prise de parole sur scène pour présenter une des vitrines théâtrales de la soirée
  • La possibilité de déléguer une employé·e pour jouer sur scène avec des acteur·ice·s professionnel·le·s
  • Une visite V.I.P. du théâtre Aux Écuries en compagnie d’un artiste


* Un reçu de bienfaisance de 1 650$ sera émis


