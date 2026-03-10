Théâtre Bluff

Organisé par

Théâtre Bluff

À propos de cet événement

SOIRÉE BÉNÉFICE 2026

1395 Boul. de la Concorde O.

Laval, QC H7N 5W1, Canada

1 BILLET - SÉNIOR
250 $

Individu de plus de 40 ans ou Entreprise de plus de 10 ans.


Cette contribution permet de donner 1 atelier préparatoire au spectacle à des jeunes directement dans les écoles.

1 BILLET - RELÈVE
200 $

Individu de 40 ans et moins ou Entreprise de moins de 10 ans.


Cette contribution permet de donner 1 atelier préparatoire au spectacle à des jeunes directement dans les écoles.

4 BILLETS - SÉNIOR
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Individus de plus de 40 ans ou Entreprise de plus de 10 ans.


Cette contribution permet de donner 1 atelier sur la culture francophone dans des classes de francisation.

4 BILLETS - RELÈVE
700 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Individu de 40 ans et moins ou Entreprise de moins de 10 ans.


Cette contribution permet de donner 1 atelier sur la culture francophone dans des classes de francisation.

10 BILLETS - SÉNIOR
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Individus de plus de 40 ans ou Entreprise de plus de 10 ans.


Cette contribution permet de présenter un spectacle immersif dans 1 école pendant 1 semaine afin de donner le goût de la lecture aux jeunes.

10 BILLETS - RELÈVE
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Individu de 40 ans et moins ou Entreprise de moins de 10 ans.


Cette contribution permet de présenter un spectacle immersif dans 1 école pendant 1 semaine afin de donner le goût de la lecture aux jeunes.

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