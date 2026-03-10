SOIRÉE BÉNÉFICE 2026

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À propos de cet événement
Individu de plus de 40 ans ou Entreprise de plus de 10 ans.
Cette contribution permet de donner 1 atelier préparatoire au spectacle à des jeunes directement dans les écoles.
Individu de 40 ans et moins ou Entreprise de moins de 10 ans.
Cette contribution permet de donner 1 atelier préparatoire au spectacle à des jeunes directement dans les écoles.
Individus de plus de 40 ans ou Entreprise de plus de 10 ans.
Cette contribution permet de donner 1 atelier sur la culture francophone dans des classes de francisation.
Individu de 40 ans et moins ou Entreprise de moins de 10 ans.
Cette contribution permet de donner 1 atelier sur la culture francophone dans des classes de francisation.
Individus de plus de 40 ans ou Entreprise de plus de 10 ans.
Cette contribution permet de présenter un spectacle immersif dans 1 école pendant 1 semaine afin de donner le goût de la lecture aux jeunes.
Individu de 40 ans et moins ou Entreprise de moins de 10 ans.
Cette contribution permet de présenter un spectacle immersif dans 1 école pendant 1 semaine afin de donner le goût de la lecture aux jeunes.
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