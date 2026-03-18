Fondation de l'Ecole Nationale De Cirque

Organisé par

Fondation de l'Ecole Nationale De Cirque

À propos de cet événement

Soirée Bénéfice 2026 | Annual Gala 2026

2345 Rue Jarry E

Montréal, QC H1Z 4P3, Canada

Billet individuel / Individual Ticket
350 $

Profitez du programme complet et des activités principales. Un reçu fiscal de 250 $ sera émis pour chaque billet.


Enjoy the full program and main activities. A $250 tax receipt will be issued for each ticket.

Piste (10 Billets/10 Tickets)
3 000 $

Profitez du tarif corporatif pour 10 billets. Un reçu fiscal de 2 500 $ sera émis.


Take advantage of the corporate rate for 10 tickets. A tax receipt of $2,500 will be issued.

Tarif réduit pour les moins de 13 ans / Children under 13
200 $

Profitez du programme complet pour les enfants de moins de 13 ans. Un reçu fiscal de 150 $ sera émis pour chaque billet.

Enjoy the full program for children under 13 years of age. A tax receipt for 150$ will be issued.


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