Maisons de la paix

Organisé par

Maisons de la paix

À propos de cet événement

Soirée-bénéfice 2026

Golf parcours du Cerf 2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Admission générale
175 $

Profitez d'un 5@7 cocktail dînatoire pour une bonne cause ! Le billet inclus un reçu fiscal de 85 $, une consommation gratuite et l'accès aux activités de l'événement.

Forfait 15 billets (LEADER D'IMPACT)
2 250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 15 billets

En choisissant le forfait à 15 billets, économisez 375 $ ! Vous recevrez 2 bouteilles gratuites et un cadeau corporatif exclusif. Nous vous offrirons une reconnaissance et une visibilité privilégiée tout au long de l'événement. Un reçu fiscal sera remis.

Forfait 10 billets (EXCELLENCE)
1 550 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

En choisissant le forfait à 10 billets, économisez 200 $ ! Vous recevrez 1 consommation gratuite additionnelle (en plus de la consommation incluse pour tous). Un reçu fiscal sera remis.

Forfait 5 billets (SOLIDAIRE)
800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

En choisissant le forfait à 5 billets, économisez 75 $ ! Vous recevrez 1 consommation gratuite. Un reçu fiscal sera remis.

COMMANDITAIRE Partenaire présentateur (1 disponible)
7 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

En devenant notre partenaire présentateur de la soirée : 6 billets d'inclus, reçu fiscal, 2 consommations additionnelles gratuites (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive et cadeau VIP.

COMMANDITAIRE Cocktail de bienvenue (2 disponibles)
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

En devenant notre partenaire cocktail de bienvenue de la soirée : 4 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.

COMMANDITAIRE Bouchées fines (4 disponibles)
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

En devenant notre partenaire bouchées fines de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.

COMMANDITAIRE Créateurs de souvenir (1 disponible)
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

En devenant notre partenaire créateurs de souvenir de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.

COMMANDITAIRE Encan virtuel (1 disponible)
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

En devenant notre partenaire encan virtuel de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.

COMMANDITAIRE Ami de la maison (illimité)
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

En devenant notre partenaire Ami de la maison de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal. Visibilité exclusive.

Ajouter un don pour Maisons de la paix

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!