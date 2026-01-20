Soirée-bénéfice 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Longueuil, QC J4N 1M5, Canada
Profitez d'un 5@7 cocktail dînatoire pour une bonne cause ! Le billet inclus un reçu fiscal de 85 $, une consommation gratuite et l'accès aux activités de l'événement.
En choisissant le forfait à 15 billets, économisez 375 $ ! Vous recevrez 2 bouteilles gratuites et un cadeau corporatif exclusif. Nous vous offrirons une reconnaissance et une visibilité privilégiée tout au long de l'événement. Un reçu fiscal sera remis.
En choisissant le forfait à 10 billets, économisez 200 $ ! Vous recevrez 1 consommation gratuite additionnelle (en plus de la consommation incluse pour tous). Un reçu fiscal sera remis.
En choisissant le forfait à 5 billets, économisez 75 $ ! Vous recevrez 1 consommation gratuite. Un reçu fiscal sera remis.
En devenant notre partenaire présentateur de la soirée : 6 billets d'inclus, reçu fiscal, 2 consommations additionnelles gratuites (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive et cadeau VIP.
En devenant notre partenaire cocktail de bienvenue de la soirée : 4 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.
En devenant notre partenaire bouchées fines de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.
En devenant notre partenaire créateurs de souvenir de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.
En devenant notre partenaire encan virtuel de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal, 1 consommation additionnelle gratuite (en plus de la consommation incluse pour tous). Visibilité exclusive.
En devenant notre partenaire Ami de la maison de la soirée : 2 billets d'inclus, reçu fiscal. Visibilité exclusive.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!