Soirée-bénéfice 2026 - spécial 30 ans: Tous ensemble pour l'avenir de nos jeunes!

Vous achetez une commandite de 10 000$, voici vos avantages: 10 billets pour la soirée, logo sur le contenu en ligne, logo sur l'écran géant, emplacement VIP lors de la soirée, reconnaissance spéciale durant la soirée, publications sur nos réseaux sociaux, possibilité de mettre une bannière rétractable lors de la soirée.