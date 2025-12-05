Fondation du Centre jeunesse de Laval

Organisé par

Fondation du Centre jeunesse de Laval

À propos de cet événement

Soirée-bénéfice 2026 - spécial 30 ans: Tous ensemble pour l'avenir de nos jeunes!

1717 Boul. le Corbusier

Laval, QC H7S 2K7, Canada

Admission générale
200 $

Soirée souper et spectacle

Table de 10 personnes
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Soirée souper et spectacle

Commanditaire Platine
10 000 $

Vous achetez une commandite de 10 000$, voici vos avantages: 10 billets pour la soirée, logo sur le contenu en ligne, logo sur l'écran géant, emplacement VIP lors de la soirée, reconnaissance spéciale durant la soirée, publications sur nos réseaux sociaux, possibilité de mettre une bannière rétractable lors de la soirée.

Commanditaire Or
7 500 $

Vous achetez une commandite de 7 500$, voici vos avantages: 6 billets pour la soirée, logo sur l'écran géant, reconnaissance spéciale durant la soirée, publications sur nos réseaux sociaux, possibilité de mettre une bannière rétractable lors de la soirée.

Commanditaire Argent
5 000 $

Vous achetez une commandite de 5 000$, voici vos avantages: 4 billets pour la soirée, logo sur l'écran géant, publications sur nos réseaux sociaux, possibilité d'une bannière rétractable lors de la soirée.

Commanditaire Bronze
2 500 $

Vous achetez une commandite de 2 500$, voici vos avantages: 2 billets pour la soirée, logo sur l'écran géant, publications sur nos réseaux sociaux.

Commandite Ciblée
1 500 $

Vous achetez une commandite de 1 500$, voici vos avantages: logo sur l'écran géant.

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