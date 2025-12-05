Soirée-bénéfice 2026 - spécial 30 ans: Tous ensemble pour l'avenir de nos jeunes!

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Soirée souper et spectacle
Soirée souper et spectacle
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Vous achetez une commandite de 5 000$, voici vos avantages: 4 billets pour la soirée, logo sur l'écran géant, publications sur nos réseaux sociaux, possibilité d'une bannière rétractable lors de la soirée.
Vous achetez une commandite de 2 500$, voici vos avantages: 2 billets pour la soirée, logo sur l'écran géant, publications sur nos réseaux sociaux.
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