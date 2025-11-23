Soirée-bénéfice 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Comprend une admission avec un cocktail de bienvenue, un repas 4 services accompagné de vin, spectacles de danse, animation, DJ et accès aux enveloppes-surprise et à l'encan silencieux.
Enfants de 6 à 12 ans.
Comprend un repas complet avec salade césar, pizza, dessert et breuvage.
Comprend 8 admissions pour la soirée et les inclusions du plan de commandite BRONZE.
Comprend 8 admissions pour la soirée et les inclusions du plan de commandite ARGENT
Comprend 8 admissions pour la soirée et les inclusions du plan de commandite OR
