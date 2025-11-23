Les Mutins de Longueuil

Organisé par

Les Mutins de Longueuil

Soirée-bénéfice 2026

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Admission générale
275 $

Comprend une admission avec un cocktail de bienvenue, un repas 4 services accompagné de vin, spectacles de danse, animation, DJ et accès aux enveloppes-surprise et à l'encan silencieux.

Admission enfant
70 $

Enfants de 6 à 12 ans.

Comprend un repas complet avec salade césar, pizza, dessert et breuvage.

Table corporative BRONZE
2 350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Comprend 8 admissions pour la soirée et les inclusions du plan de commandite BRONZE.

Table corporative ARGENT
2 700 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Comprend 8 admissions pour la soirée et les inclusions du plan de commandite ARGENT

Table corporative OR
3 250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Comprend 8 admissions pour la soirée et les inclusions du plan de commandite OR

