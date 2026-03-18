Soirée-bénéfice 2026 Ensemble, pour nos jeunes

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À propos de cet événement
Merci de votre présence! Quantité limitée.
Reçu aux fins d'impôt de 150$.
Lorsque les quantités seront épuisées, le prix passera au tarif régulier de 250$.
Reçu aux fins d'impôt de 200$
Non-remboursable, mais transférable.
Vivez une présence expérientielle!
Info : [email protected]
-Présentation d’une station de dégustation
-2 billets
-Visibilité durant l’événement
-Reçu aux fins d'impôt de 2300$.
Non-remboursable, mais transférable.
Offrez un soutien engagé!
Info : [email protected]
-1 table cocktail avec identification
-4 billets
-Visibilité dans les communications et durant la soirée
-Reçu aux fins d'impôt de 4500$.
Non-remboursable, mais transférable.
Soyez au cœur de l’expérience!
Info : [email protected]
-Présentation d’un volet de la soirée
-1 table cocktail avec identification
-4 billets
-Visibilité dans les communications et durant la soirée
-Reçu aux fins d'impôt de 8500$.
Non-remboursable, mais transférable.
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