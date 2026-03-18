Organisé par

Fondation du Collège mariste de Québec

À propos de cet événement

Soirée-bénéfice 2026 Ensemble, pour nos jeunes

2315 Chem. Saint-Louis

Québec, QC G1T 1R5, Canada

Billet Réservez tôt
200 $

Merci de votre présence! Quantité limitée.

Reçu aux fins d'impôt de 150$.

Lorsque les quantités seront épuisées, le prix passera au tarif régulier de 250$.

Reçu aux fins d'impôt de 200$

Non-remboursable, mais transférable.

Partenaire bienveillant
2 500 $

Vivez une présence expérientielle!

Info : [email protected]

-Présentation d’une station de dégustation

-2 billets

-Visibilité durant l’événement

-Reçu aux fins d'impôt de 2300$.

Non-remboursable, mais transférable.

Partenaire solidaire
4 999 $

Offrez un soutien engagé!

Info : [email protected]

-1 table cocktail avec identification

-4 billets

-Visibilité dans les communications et durant la soirée

-Reçu aux fins d'impôt de 4500$.

Non-remboursable, mais transférable.

Partenaire majeur
10 000 $

Soyez au cœur de l’expérience!

Info : [email protected]

-Présentation d’un volet de la soirée

-1 table cocktail avec identification

-4 billets

-Visibilité dans les communications et durant la soirée

-Reçu aux fins d'impôt de 8500$.

Non-remboursable, mais transférable.

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