Fondation Meres Avec Pouvoir

Organisé par

Fondation Meres Avec Pouvoir

À propos de cet événement

Soirée bénéfice 2026 - Fondation Mères avec pouvoir

350 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1H2, Canada

1 table (8 billets)
7 000 $

Cet achat comprend 8 billets. Paiement par chèque ou virement bancaire. Les billets vous seront envoyés par courriel après votre achat. Vous recevrez un reçu fiscal dont le montant reste à déterminer.

1 table VIP (8 billets)
9 000 $

Cet achat comprend 8 billets et un emplacement privilégié dans la salle. Paiement par chèque ou virement bancaire. Nous vous enverrons les billets par courriel après votre achat. Vous recevrez une facture dont le montant reste à déterminer.

Partenaire OR
20 000 $

Cette commandite comprend 10 billets dans la zone 1 et identifiée au nom de votre entreprise (valeur de 6 000$). Mode de paiement par chèque ou transfert bancaire à privilégier. Pour en savoir plus sur le plan de commandite, contactez Linda Brunel à [email protected]

Partenaire ARGENT
15 000 $

Cette commandite comprend 8 billets dans la zone 2 et identifiée au nom de votre entreprise (valeur de 5 000$). Mode de paiement par chèque ou transfert bancaire à privilégier. Pour en savoir plus sur le plan de commandite, contactez Linda Brunel à [email protected]

Partenaire BRONZE
7 500 $

Cet achat ne comprend pas de billets. Mode de paiement par chèque ou transfert bancaire à privilégier. Pour en savoir plus sur le plan de commandite, contactez Linda Brunel à [email protected]

Billet individuel
900 $

Cet achat comprend un billet.

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