Soirée bénéfice 35e anniversaire

Billet individuel pour le cocktail, le souper et la soirée animée.
Admission générale - Table
CA$1,800
Billet pour la réservation d'une table de 10 personnes avec cocktail, souper et soirée animée
Commanditaire Platine
CA$10,000
Votre commandite vous donne droit à une table de 10 invités pour le cocktail, le souper et la soirée animée, l'affichage de votre logo ou de votre nom sur le contenu en ligne et les écrans lors de la soirée, une page dédiée à l'affichage de votre logo ou un message dans le magazine commémoratif de l'événement, remerciement lors du discours du Directeur, reconnaissance et remerciement lors du communiqué récapitulatif de la soirée envoyé à tous les parents de l'École Charles-Perrault.
Commanditaire Or
CA$5,000
Votre commandite vous donne droit à 4 billets individuels pour le cocktail, le souper et la soirée animée, l'affichage de votre logo ou de votre nom sur le contenu en ligne et les écrans lors de la soirée, une demi-page dédiée à l'affichage de votre logo ou d'un message dans le magazine commémoratif de l'événement, remerciement lors du discours du Directeur, reconnaissance et remerciement lors du communiqué récapitulatif de la soirée envoyé à tous les parents de l'École Charles-Perrault.
Commanditaire Argent
CA$2,000
Votre commandite vous donne droit à 2 billets individuels pour le cocktail, le souper et la soirée animée, l'affichage de votre logo ou de votre nom sur le contenu en ligne et les écrans lors de la soirée, un quart de page dédié à l'affichage de votre logo ou d'un message dans le magazine commémoratif de l'événement, remerciement lors du discours du Directeur, reconnaissance et remerciement lors du communiqué récapitulatif de la soirée envoyé à tous les parents de l'École Charles-Perrault.
Commanditaire Bronze
CA$1,000
Votre commandite vous donne droit à 2 billets individuels pour le cocktail, le souper et la soirée animée, l'affichage de votre logo ou nom sur le contenu en ligne et les écrans lors de la soirée, l'affichage de votre logo ou de votre nom dans le magazine commémoratif de l'événement, remerciement lors du discours du Directeur, reconnaissance et remerciement lors du communiqué récapitulatif de la soirée envoyé à tous les parents de l'École Charles-Perrault.
