Soirée Bénéfice au profit de la Fondation de Institut de gériatrie de Montréal et le Comité du centenaire de Janette Bertrand

de la Place des Arts au 175 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H2X 1Z8, Canada
Cocktail VIP avant la représentation en présence de Janette Bertrand + repas servi sur scène par les artistes + spectacle Janette + rencontre privilégiée avec la distribution et Janette Bertrand
PLACE LIMITÉE !!!
