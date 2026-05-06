Centre Adélard

Organisé par

Centre Adélard

À propos de cet événement

Soirée bénéfice Adélard 2026

5 Chem. Garagona

Frelighsburg, QC J0J 1C0, Canada

Billet individuel [régulier]
250 $

Billet d'admission pour la soirée bénéfice d'Adélard qui permettra de financer nos activités.
Reçu d'impôt de 170$ inclus.

Table réservée - 4 pers.
950 $

Table réservée pour 4 personnes à votre nom, plateau de crudité et cocktail de bienvenue à votre table.

Reçu d'impôt de 480$ inclus.

Table réservée - 8 pers.
1 900 $

Table réservée pour 8 personnes à votre nom, plateau de crudité et cocktail de bienvenue à votre table.

Reçu d'impôt de 960$ inclus.

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