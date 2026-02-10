Soirée bénéfice du BAL 2026

À propos de cet événement
Le billet vous donne droit à un reçu pour fin d'impôts de $150.
Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommation pour accompagner nos 10 stations gourmandes.
6 restants
Figurez parmis les partenaires officiels de l’événement sur nos réseaux et le soir de l’événement avec une table au nom de votre entreprise. Vous recevrez un reçu pour fin d'impôts de $1000.
Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommation par personne pour accompagner nos 10 stations gourmandes.
Figurez parmis les partenaires officiels de l’événement sur nos réseaux et le soir de l’événement. Recevez un reçu pour fin d'impôts de $400.
Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommations par personne.
