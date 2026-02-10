Bureau des Artistes du Littoral

Bureau des Artistes du Littoral

Soirée bénéfice du BAL 2026

3995 Rue de la Fabrique

Lévis, QC G6W 1J6, Canada

Admission générale
250 $

Le billet vous donne droit à un reçu pour fin d'impôts de $150.

Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommation pour accompagner nos 10 stations gourmandes.

Forfait entreprise Or (table de 8 personnes)
1 800 $

6 restants

C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Figurez parmis les partenaires officiels de l’événement sur nos réseaux et le soir de l’événement avec une table au nom de votre entreprise. Vous recevrez un reçu pour fin d'impôts de $1000.

Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommation par personne pour accompagner nos 10 stations gourmandes.

Forfait entreprise argent (table de 4 personnes)
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Figurez parmis les partenaires officiels de l’événement sur nos réseaux et le soir de l’événement. Recevez un reçu pour fin d'impôts de $400.

Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommations par personne.

