Soirée-bénéfice du Chic Resto Pop : Jeudi Gourmand 2026

Ce forfait comprend : 8 billets pour la soirée ; 4 bouteilles de vin ; La présence d’une personnalité à la table ; Un emplacement privilégié dans la salle ; Une table identifiée avec votre logo et nom d'entreprise ; La projection de votre logo sur l’écran durant la soirée ; Une mention de partenariat diffusée sur l'écran ; Une mention sur les réseaux sociaux ;Une mention de partenariat sur le site web ; Une mention dans le rapport annuel ; Une mention de partenariat dans le programme de la soirée ; Une mention lors des allocutions en soirée. Un reçu de charité d'un montant de 4200$ vous sera remis.