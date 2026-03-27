Le Chic Resto Pop

Organisé par

Le Chic Resto Pop

À propos de cet événement

Soirée-bénéfice du Chic Resto Pop : Jeudi Gourmand 2026

3900 Rue Adam

Montréal, QC H1W 1Z8, Canada

Forfait OR
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Ce forfait comprend : 8 billets pour la soirée ; 4 bouteilles de vin ; La présence d’une personnalité à la table ; Un emplacement privilégié dans la salle ; Une table identifiée avec votre logo et nom d'entreprise ; La projection de votre logo sur l’écran durant la soirée ; Une mention de partenariat diffusée sur l'écran ; Une mention sur les réseaux sociaux ;Une mention de partenariat sur le site web ; Une mention dans le rapport annuel ; Une mention de partenariat dans le programme de la soirée ; Une mention lors des allocutions en soirée. Un reçu de charité d'un montant de 4200$ vous sera remis.

Forfait ARGENT
4 300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

8 billets pour la soirée ; 2 bouteilles de vin ; Une table identifiée avec votre nom d'entreprise ; La projection de votre logo sur l’écran durant la soirée ; Une mention de partenariat diffusée sur l'écran ; Une mention de partenariat sur le site web ; Une mention de partenariat dans le programme de la soirée ; Une mention lors des allocutions en soirée. Un reçu de charité d'un montant de 3500$ vous sera remis.

Forfait BRONZE
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

8 billets pour la soirée ; identifiée avec votre nom d'entreprise ; Une mention de partenariat diffusée sur l'écran ; Une mention de partenariat sur le site web ; Une mention de partenariat dans le programme de la soirée ; Une mention lors des allocutions en soirée. Un reçu de charité d'un montant de 2700$ vous sera remis.

Billet à l'unité
400 $

1 billet pour une personne. Un reçu de charité d'un montant de 300$ vous sera remis.

Ajouter un don pour Le Chic Resto Pop

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!