Soirée bénéfice du Cirque Éloize.

Une table de 10 convives

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10 billets pour le spectacle Serge Fiori - Seul Ensemble du Cirque Éloize, présenté en septembre 2026

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10 billets pour le spectacle iD Évolution du Cirque Éloize, présenté à l’automne 2026

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Votre logo mis en valeur sur le site web du Cirque Éloize, dans les infolettres associées à l’événement, et tout au long de la soirée : sur votre table, par projection et sur le mur photos

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Mention de votre organisation au micro durant la soirée ainsi que dans une publication LinkedIn dédiée

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Reçu pour fins d’impôt, pour la portion admissible