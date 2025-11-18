Soirée-bénéfice Intemporelle 2026

Montreal, QC H3A 1L6, Canada
Voici un aperçu du menu 4-services qui sera offert. Prendre note que si le plat principal ne vous convient pas, une option végée est offerte.
• 1er service : Velouté de butternut, chapelure d’olives, huile verte végétale, croûtons
• 2e service : Foie gras torchon maison, chutney d’abricot, mélange de poivres, brioche toastée
• 3e service : Morue à la plancha, variation de légumes racines en mousseline, rôties et chips, beurre Nantais au caviar de poisson
Option végée : Gnocchis, mousseline de pommes de terre douces, crème de truffes, copeaux de parmesan, roquette
• 4e service : Crème brulée à la vanille
Voici un aperçu du menu 4-services qui sera offert. Prendre note que si le plat principal ne vous convient pas, une option végée est offerte.
• 1er service : Velouté de butternut, chapelure d’olives, huile verte végétale, croûtons
• 2e service : Foie gras torchon maison, chutney d’abricot, mélange de poivres, brioche toastée
• 3e service : Morue à la plancha, variation de légumes racines en mousseline, rôties et chips, beurre Nantais au caviar de poisson
Option végée : Gnocchis, mousseline de pommes de terre douces, crème de truffes, copeaux de parmesan, roquette
• 4e service : Crème brulée à la vanille
Voici un aperçu du menu 4-services qui sera offert. Prendre note que si le plat principal ne vous convient pas, une option végée est offerte.
• 1er service : Velouté de butternut, chapelure d’olives, huile verte végétale, croûtons
• 2e service : Foie gras torchon maison, chutney d’abricot, mélange de poivres, brioche toastée
• 3e service : Morue à la plancha, variation de légumes racines en mousseline, rôties et chips, beurre Nantais au caviar de poisson
Option végée : Gnocchis, mousseline de pommes de terre douces, crème de truffes, copeaux de parmesan, roquette
• 4e service : Crème brulée à la vanille
Voici un aperçu du menu 4-services qui sera offert. Prendre note que si le plat principal ne vous convient pas, une option végée est offerte.
• 1er service : Velouté de butternut, chapelure d’olives, huile verte végétale, croûtons
• 2e service : Foie gras torchon maison, chutney d’abricot, mélange de poivres, brioche toastée
• 3e service : Morue à la plancha, variation de légumes racines en mousseline, rôties et chips, beurre Nantais au caviar de poisson
Option végée : Gnocchis, mousseline de pommes de terre douces, crème de truffes, copeaux de parmesan, roquette
• 4e service : Crème brulée à la vanille
Voici un aperçu du menu 4-services qui sera offert. Prendre note que si le plat principal ne vous convient pas, une option végée est offerte.
• 1er service : Velouté de butternut, chapelure d’olives, huile verte végétale, croûtons
• 2e service : Foie gras torchon maison, chutney d’abricot, mélange de poivres, brioche toastée
• 3e service : Morue à la plancha, variation de légumes racines en mousseline, rôties et chips, beurre Nantais au caviar de poisson
Option végée : Gnocchis, mousseline de pommes de terre douces, crème de truffes, copeaux de parmesan, roquette
• 4e service : Crème brulée à la vanille
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!