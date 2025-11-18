Soirée-bénéfice Intemporelle 2026

355 Boul. De Maisonneuve Ouest

Montreal, QC H3A 1L6, Canada

Intemporelle
60 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 20 billets

Voici un aperçu du menu 4-services qui sera offert. Prendre note que si le plat principal ne vous convient pas, une option végée est offerte.

• 1er service : Velouté de butternut, chapelure d’olives, huile verte végétale, croûtons

• 2e service : Foie gras torchon maison, chutney d’abricot, mélange de poivres, brioche toastée

• 3e service : Morue à la plancha, variation de légumes racines en mousseline, rôties et chips, beurre Nantais au caviar de poisson

Option végée : Gnocchis, mousseline de pommes de terre douces, crème de truffes, copeaux de parmesan, roquette

• 4e service : Crème brulée à la vanille

Principal
30 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Majeur
20 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Partenaire
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Supporteur
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

J’aimerais offrir un objet pour l’encan de la Soirée
Gratuit
