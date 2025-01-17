Soirée-bénéfice Juripop 2025 Juripop Fundraising Event

Sélectionnez le nombre de billets que vous souhaitez acheter. Comme il s'agit d'un cocktail dînatoire, il n'y aura pas de table attitrée. Select the number of tickets you wish to purchase. As this is a cocktail party, there will be no assigned table.

Sélectionnez le nombre de billets que vous souhaitez acheter. Comme il s'agit d'un cocktail dînatoire, il n'y aura pas de table attitrée. Select the number of tickets you wish to purchase. As this is a cocktail party, there will be no assigned table.

Plus de détails...