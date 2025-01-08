Soirée-bénéfice Maison L'Égide 15e édition

*En choisissant l'option paillettes et confettis, vous contribuez à offrir une réduction ou même la gratuité d’un billet à une ancienne résidente de la maison d’hébergement.

-Affichage de votre logo sur votre table et remise d'un vidéo de votre table lors de la soirée.

-Remerciement avec photo d'équipe après l'événement sur nos réseaux sociaux.

- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.

- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.

- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.

- 10 billets inclus