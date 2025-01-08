Soirée-bénéfice Maison L'Égide 15e édition

500 Av. du Golf

La Prairie, QC J5R 0A5, Canada

Admission générale
CA$175
Table corporative avec choix de menu maintenant
CA$3,500
-Affichage de votre logo sur votre table et remise d'un vidéo de votre table lors de la soirée.
-Remerciement avec photo d'équipe après l'événement sur nos réseaux sociaux.
- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.
- 10 billets inclus

Table corporative avec choix de menu plus tard
CA$3,500

-Affichage de votre logo sur votre table et remise d'un vidéo de votre table lors de la soirée.
-Remerciement avec photo d'équipe après l'événement sur nos réseaux sociaux.
- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.
- 10 billets inclus

Table corpo avec Paillettes et confettis avec menu plus tard
CA$3,750

*En choisissant l'option paillettes et confettis, vous contribuez à offrir une réduction ou même la gratuité d’un billet à une ancienne résidente de la maison d’hébergement.

-Affichage de votre logo sur votre table et remise d'un vidéo de votre table lors de la soirée.
-Remerciement avec photo d'équipe après l'événement sur nos réseaux sociaux.
- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.
- 10 billets inclus

Plan Or
CA$2,000
-Remerciement avec photo d'équipe après l'événement sur nos réseaux sociaux.
- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.
- 2 billets inclus

Plan Or avec Paillettes et confettis (2000$ +250$)
CA$2,250
*En choisissant l'option paillettes et confettis, vous contribuez à offrir une réduction ou même la gratuité d’un billet à une ancienne résidente de la maison d’hébergement.

-Remerciement avec photo d'équipe après l'événement sur nos réseaux sociaux.
- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.
- 2 billets inclus

Plan Argent
CA$1,500

- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.
- 1 billet inclus

Plan Argent avec Paillettes et confettis (1500$ +250$)
CA$1,750

*En choisissant l'option paillettes et confettis, vous contribuez à offrir une réduction ou même la gratuité d’un billet à une ancienne résidente de la maison d’hébergement.

- Affichage de votre partenariat sur le site web avec un lien vers votre site web et sur les médias sociaux.
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.
- 1 billet inclus

Plan Bronze
CA$750

***Aucun choix de menu, car ce plan n'inclus pas un billet pour la soirée***
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.

Plan Bronze avec Paillettes et confettis (750$ +250$)
CA$1,000

*En choisissant l'option paillettes et confettis, vous contribuez à offrir une réduction ou même la gratuité d’un billet à une ancienne résidente de la maison d’hébergement.

***Aucun choix de menu, car ce plan n'inclus pas un billet pour la soirée***
- Identification de votre partenariat sur le diaporama de la soirée et dans le communiqué de presse.
- Mention du partenariat dans notre bilan annuel.

Plan Argent - sans le billet inclus
CA$1,500
Ajouter un don pour la Maison d'hébergement L'Égide
CA$25

Ce billet est une contribution sous forme de don seulement et ne donne pas accès à l'événement.


Chaque billet équivaut à un don de 25 $. Si vous souhaitez donner 50 $, ajoutez 2 billets à votre panier. Pour 100 $, ajoutez-en 4, et ainsi de suite.

