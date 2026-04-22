Soirée bénéfice - Orchestrons l'avenir (organismes communautaires)

-Spectacle exclusif et soirée dansante animée par le Grand Orchestre Grande Rivière (ensemble reconnu dans la région pour la qualité de ses prestations et son ambiance festive)

-Souper table d'hôte 3 services

-Vox-pop mettant en lumière la voix des jeunes, des partenaires, de l'équipe de travail et des bénévoles.

-Animation professionnelle

-Tirage et activités philanthropiques

-Bar (bière et vin)



