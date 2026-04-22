Soirée bénéfice - Orchestrons l'avenir (organismes communautaires)

Organisé par
À propos de cet événement
-Spectacle exclusif et soirée dansante animée par le Grand Orchestre Grande Rivière (ensemble reconnu dans la région pour la qualité de ses prestations et son ambiance festive)
-Souper table d'hôte 3 services
-Vox-pop mettant en lumière la voix des jeunes, des partenaires, de l'équipe de travail et des bénévoles.
-Animation professionnelle
-Tirage et activités philanthropiques
-Bar (bière et vin)
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