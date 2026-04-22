Vallée Jeunesse Outaouais

Organisé par

Vallée Jeunesse Outaouais

À propos de cet événement

Ventes fermées

Soirée bénéfice - Orchestrons l'avenir (organismes communautaires)

100 Rue Broad

Gatineau, QC J9H 6A4, Canada

Admission générale
75 $

-Spectacle exclusif et soirée dansante animée par le Grand Orchestre Grande Rivière (ensemble reconnu dans la région pour la qualité de ses prestations et son ambiance festive)

-Souper table d'hôte 3 services

-Vox-pop mettant en lumière la voix des jeunes, des partenaires, de l'équipe de travail et des bénévoles.

-Animation professionnelle

-Tirage et activités philanthropiques

-Bar (bière et vin)


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