COMPLET! ✨Soirée Bière Et Fines Bouches 2025- 9e Édition✨ COMPLET!

📌Important : Vous pourriez être jumelé à une grande table ronde avec d'autres personnes.





📌Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.





Table de 4 invités+ VIP ✅ *VIP* : s'ajoute à votre achat 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture supplémentaires pour votre table.



La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.