COMPLET! ✨Soirée Bière Et Fines Bouches 2025- 9e Édition✨ COMPLET!

📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
Table de 4 invités
📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
📌Important : Vous pourriez être jumelé à une grande table ronde avec d'autres personnes.
📌Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
Table de 4 invités+ VIP ✅ *VIP* : s'ajoute à votre achat 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture supplémentaires pour votre table.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
Table de 6 invités
📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
Table de 6 invités+ VIP ✅ *VIP* : s'ajoute à votre achat 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture supplémentaires pour votre table.
📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
Table de 8 invités
📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
Table de 8 invités + VIP ✅ *VIP* : s'ajoute à votre achat 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture supplémentaires pour votre table.
📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
Table de 10 invités
📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
Table de 10 invités + VIP ✅ *VIP* : s'ajoute à votre achat 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture supplémentaires pour votre table.
📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
✅ *VIP* : Ajoutez à votre achat 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture supplémentaires pour votre table.📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
🏆LA SOIRÉE EST ASSOCIÉE À VOTRE MARQUE CORPORATIVE🏆
La marque de votre entreprise sera présente à travers tous les supports promotionnels de l’événement (affiches, radio, publicités, vidéo …) avant, pendant et après la soirée.
Ceci inclus:
✅ 10 billets VIP (valeur de 1445$)
✅ Prise de parole durant la soirée
✅ Logo sur les affiches de table
✅ Logo sur les supports visuels de l'événement
(Affiches, publicités, vidéos promo)
✅ Bannière "Roll Up" (fourni par le partenaire) endroit stratégique (près de la scène)
✅ Logo dans les vidéos promo
✅ Nom dans le message promo à la radio
✅ Logo sur le mur des célébrités -Grand-
✅ Logo sur la tour d'accueil- Grand-
✅ Nom dans les communiqués de presse
✅ Logo sur la page web de l'événement par catégorie
✅ Logo sur le menu par catégorie
✅ Logo sur le site internet avec hyperlien sur votre site par catégorie
✅ Remerciements lors de la soirée 3 fois +
✅ Mention de votre participation à plusieurs reprises avant, pendant et après l'événement sur les réseaux sociaux par catégorie.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
💎La marque de votre entreprise sera présente à travers des supports promotionnels de l’événement (affiches, radio, publicités, vidéo …) avant, pendant et après la soirée.
Ceci inclus:
✅ 8 billets VIP (valeur de 1155$)
✅ Logo sur les supports visuels de l'événement
(Affiches, publicités, vidéos promo) - moyen
✅ Bannière "Roll Up" (fourni par le partenaire) endroit stratégique
✅ Logo dans les vidéos promo
✅ Nom dans le message promo à la radio
✅ Logo sur le mur des célébrités -Moyen-
✅ Logo sur la tour d'accueil -Moyen-
✅ Nom dans les communiqués de presse
✅ Logo sur la page web de l'événement par catégorie
✅ Logo sur le menu par catégorie
✅ Logo sur le site internet avec hyperlien sur votre site par catégorie
✅ Remerciements lors de la soirée -2 fois-
✅ Mention de votre participation à plusieurs reprises avant, pendant et après l'événement sur les réseaux sociaux par catégorie.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
🥇 La marque de votre entreprise sera présente à travers des supports promotionnels de l’événement (affiches, radio, publicités, vidéo …) avant, pendant et après la soirée.
Ceci inclus:
✅ 6 billets VIP (valeur de 885$)
✅ Logo sur le mur des célébrités -Petit-
✅ Logo sur la tour d'accueil - Petit-
✅ Nom dans les communiqués de presse
✅ Logo sur la page web de l'événement par catégorie
✅ Logo sur le menu par catégorie
✅ Logo sur le site internet avec hyperlien sur votre site par catégorie
✅ Remerciements lors de la soirée -1 fois-
✅ Mention de votre participation à plusieurs reprises avant, pendant et après l'événement sur les réseaux sociaux par catégorie.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
🥈 La marque de votre entreprise sera présente à travers des supports promotionnels de l’événement (affiches, radio, publicités, vidéo …) avant, pendant et après la soirée.
Ceci inclus:
✅ 4 billets VIP (valeur de 615$)
✅ Logo sur la page web de l'événement par catégorie
✅ Logo sur le menu par catégorie
✅ Logo sur le site internet avec hyperlien sur votre site par catégorie
✅ Remerciements lors de la soirée -1 fois-
✅ Mention de votre participation à plusieurs reprises avant, pendant et après l'événement sur les réseaux sociaux par catégorie.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
🎵 Associez votre image aux rythmes endiablés du Band de la soirée : Nul autre que Gueule de Bois.
Ce partenariat inclus :
Votre bannière verticale (« roll-up ») mise en valeur près de la scène (fournie par vous)
Logo sur le mur des célébrités
Logo sur la tour d’accueil
Mention lors des remerciements officiels
Votre logo sur des publications de l’événement sur nos réseaux sociaux comme partenaire du Band de la soirée
Mention de remerciements pour l’événement sur les réseaux sociaux .
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
🥂 Associez votre image de marque au cocktail de bienvenue.
Ce partenariat inclus :
✅ Votre logo sur chaque verre à cocktail(400)
✅ Service du cocktail aux participants par des membres de votre organisation et nos bénévoles
✅ Votre bannière verticale (« roll-up») mise en valeur près du cocktail (fournie par vous)
✅ Un billet gratuit pour l’événement
(valeur de 145$)
✅ Mention lors des remerciements officiels
✅ Votre logo sur des publications de l’événement sur nos réseaux sociaux comme partenaire du cocktail de bienvenue
✅ Mention de remerciements pour l’événement sur les réseaux sociaux.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
🎶 Associez votre image de marque à la musique d'ambiance à l'arrivée des invités. Cette année , le groupe de musique nous viens du Collège Saint- Bernard.
Ce partenariat inclus :
✅ Votre logo sur des publications de l’événement sur nos réseaux sociaux comme partenaire de l’ambiance musicale de la soirée
✅ Mention de remerciements pour l’événement sur les réseaux sociaux.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
📸 Partenaire PhotoBooth-Votre logo placé près de la table d'accueil, avec des accessoires pour les photos, à côté du mur des célébrités et sur les réseaux sociaux, dans cette catégorie.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
🎀 Votre logo d'entreprise sera affiché dans un emplacement stratégique, garantissant une visibilité optimale lors de la soirée et sur les réseaux sociaux, classée dans cette catégorie.
📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.
La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!