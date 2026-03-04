🍀 Soirée Bière & Fines Bouches 2026- 10e édition 🍀

🏆LA SOIRÉE EST ASSOCIÉE À VOTRE MARQUE CORPORATIVE🏆



La marque de votre entreprise sera présente à travers tous les supports promotionnels de l’événement (affiches, radio, publicités, vidéo …) avant, pendant et après la soirée.

Ceci inclus:

✅ 10 billets VIP (valeur de 1445$)

✅ Prise de parole durant la soirée

✅ Logo sur les affiches de table

✅ Logo sur les supports visuels de l'événement

(Affiches, publicités, vidéos promo)

✅ Bannière "Roll Up" (fourni par le partenaire) endroit stratégique (près de la scène)

✅ Logo dans les vidéos promo

✅ Nom dans le message promo à la radio

✅ Logo sur le mur des célébrités -Grand-

✅ Logo sur la tour d'accueil- Grand-

✅ Nom dans les communiqués de presse

✅ Logo sur la page web de l'événement par catégorie

✅ Logo sur le menu par catégorie

✅ Logo sur le site internet avec hyperlien sur votre site par catégorie

✅ Remerciements lors de la soirée 3 fois +

✅ Mention de votre participation à plusieurs reprises avant, pendant et après l'événement sur les réseaux sociaux par catégorie.

📌 Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix.

La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.