Soirée Bingo - 2025

253 Rue St Edouard

Saint-Germain-de-Grantham, QC J0C 1K0, Canada

Billet pour la soirée
CA$10
Voici le billet pour la soirée. Ce billet vous donne accès à la soirée en plus de vous donner une carte de bingo.
Carte de bingo additionnelle
CA$5
Vous pouvez vous acheter le nombre de cartes que vous le souhaitez. Une même personne peut avoir plusieurs cartes de jeu.
10 cartes de bingo additionnelles
CA$45
Un paquet de 10 cartes de bingo. (Économie de 5$)
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing