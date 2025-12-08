Bowling avec 3e Légende 2026

Un billet d’admission pour une personne, incluant la location de souliers et l’accès aux quilles pour toute la durée de l’événement. Si vous achetez 6 billets ou plus, pensez plutôt à choisir l’option Admission (allée complète) ci-dessous.





Les billets « Admission (individuelle) » serviront à compléter les allées partiellement remplies. Toutefois, nous ferons de notre mieux pour regrouper les billets individuels achetés ensemble dans la même allée ou dans les allées voisines.