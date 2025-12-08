Bowling avec 3e Légende 2026

Organisé par
À propos de cet événement
$
Un billet d’admission pour une personne, incluant la location de souliers et l’accès aux quilles pour toute la durée de l’événement. Si vous achetez 6 billets ou plus, pensez plutôt à choisir l’option Admission (allée complète) ci-dessous.
Les billets « Admission (individuelle) » serviront à compléter les allées partiellement remplies. Toutefois, nous ferons de notre mieux pour regrouper les billets individuels achetés ensemble dans la même allée ou dans les allées voisines.
Un billet pour réserver une allée complète pour votre groupe de 6 joueurs. Cette option inclut la location de souliers pour chaque joueur ainsi que l’accès aux quilles pour toute la durée de l’événement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!