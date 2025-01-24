Soirée buvette au Musé des beaux-arts de Montréal

Pour les 20 premières inscriptions, ce billet te donne accès à une consommation gratuite lors de la soirée et la possibilité de visiter quatre (4) expositions, en plus de profiter d'une bonne ambiance musicale!

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