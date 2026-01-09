La Soirée Cabaret Classique - Fondation JM Canada - 2026

À propos de cet événement
Votre billet inclut une entrée à la soirée, un cocktail dinatoire et des performances musicales. Un reçu d'impôt de 175$ sera émis.
La commandite Platine inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.
La commandite Or inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.
La commandite Argent inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.
La commandite Bronze inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.
La commandite Cuivre inclut des billets pour 5 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!