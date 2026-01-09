Fondation JM Canada

Organisé par

Fondation JM Canada

À propos de cet événement

La Soirée Cabaret Classique - Fondation JM Canada - 2026

1439 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H3G 1S6, Canada

Admission générale
300 $

Votre billet inclut une entrée à la soirée, un cocktail dinatoire et des performances musicales. Un reçu d'impôt de 175$ sera émis.

Commandite - Platine
25 000 $

La commandite Platine inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.

Commandite - Or
15 000 $

La commandite Or inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.

Commandite - Argent
10 000 $

La commandite Argent inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.

Commandite - Bronze
5 000 $

La commandite Bronze inclut des billets pour 10 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.

Commandite - Cuivre
3 500 $

La commandite Cuivre inclut des billets pour 5 invités ainsi que les critères de visibilité qui y sont associés.

Ajouter un don pour Fondation JM Canada

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!