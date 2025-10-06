Les 3 sex*

Organisé par

Les 3 sex*

À propos de cet événement

Mardi ciné | Les 3 sex* présente C.R.A.Z.Y.

3575 Av. du Parc

Montréal, QC H2X 3P9, Canada

Early Bird
14 $

Recommandé pour les personnes étudiantes ou à faible revenu.

Admission générale
20 $
Billet solidaire
35 $

Recommandé pour toute personne professionnelle ou toute personne souhaitant encourager l’organisme Les 3 sex* avec un don. Le billet solidaire vous permet de soutenir, de façon concrète et directe, Les 3 sex*.

Un reçu de don déductible d'impôt de 15$ est émis à l'achat d'un billet solidaire.

Ajouter un don pour Les 3 sex*

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!