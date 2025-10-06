Mardi ciné | Les 3 sex* présente C.R.A.Z.Y.

Recommandé pour toute personne professionnelle ou toute personne souhaitant encourager l’organisme Les 3 sex* avec un don. Le billet solidaire vous permet de soutenir, de façon concrète et directe, Les 3 sex*.



Un reçu de don déductible d'impôt de 15$ est émis à l'achat d'un billet solidaire.