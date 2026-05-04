Soirée cinéma - école de l'Ancrage

À propos de cet événement
2025 Walt Disney Pictures
108 minutes
Judy et Nick se retrouvent sur la piste sinueuse d'un grand mystère lorsque Gary De'Snake arrive à Zootopia et met la métropole animale sens dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, ils doivent s'infiltrer dans de nouveaux quartiers imprévisibles de la ville, où leur coopération grandissante est mise à rude épreuve.
2025 Walt Disney Pictures
108 minutes
Judy et Nick se retrouvent sur la piste sinueuse d'un grand mystère lorsque Gary De'Snake arrive à Zootopia et met la métropole animale sens dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, ils doivent s'infiltrer dans de nouveaux quartiers imprévisibles de la ville, où leur coopération grandissante est mise à rude épreuve.
DreamWorks Pictures
Sur l'île sauvage de Beurk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations, Harold se démarque. Fils inventif mais négligé du chef Stoïk la Brute (Gerard Butler, reprenant son rôle de la franchise animée), Harold défie des siècles de tradition lorsqu'il se lie d'amitié avec Krokmou, un dragon.
DreamWorks Pictures
Sur l'île sauvage de Beurk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations, Harold se démarque. Fils inventif mais négligé du chef Stoïk la Brute (Gerard Butler, reprenant son rôle de la franchise animée), Harold défie des siècles de tradition lorsqu'il se lie d'amitié avec Krokmou, un dragon.
2024 Sony Pictures
Après une tragédie familiale, le prodige du kung-fu Li Fong (Ben Wang) est déraciné de sa maison de Pékin et contraint de déménager à New York avec sa mère. Li a du mal à oublier son passé alors qu'il essaie de s'intégrer à ses nouveaux camarades de classe, et bien qu'il ne veuille pas se battre, les ennuis semblent le trouver partout.
2024 Sony Pictures
Après une tragédie familiale, le prodige du kung-fu Li Fong (Ben Wang) est déraciné de sa maison de Pékin et contraint de déménager à New York avec sa mère. Li a du mal à oublier son passé alors qu'il essaie de s'intégrer à ses nouveaux camarades de classe, et bien qu'il ne veuille pas se battre, les ennuis semblent le trouver partout.
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