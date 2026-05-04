Soirée cinéma - école de l'Ancrage

2024 Sony Pictures





Après une tragédie familiale, le prodige du kung-fu Li Fong (Ben Wang) est déraciné de sa maison de Pékin et contraint de déménager à New York avec sa mère. Li a du mal à oublier son passé alors qu'il essaie de s'intégrer à ses nouveaux camarades de classe, et bien qu'il ne veuille pas se battre, les ennuis semblent le trouver partout.