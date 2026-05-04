École de l'Ancrage

Organisé par

École de l'Ancrage

À propos de cet événement

Soirée cinéma - école de l'Ancrage

145 Rue de la Faune

Québec, QC G1G 0K9, Canada

Film ZOOTOPIA 2 - billet adulte
5 $

2025 Walt Disney Pictures 

108 minutes 


Judy et Nick se retrouvent sur la piste sinueuse d'un grand mystère lorsque Gary De'Snake arrive à Zootopia et met la métropole animale sens dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, ils doivent s'infiltrer dans de nouveaux quartiers imprévisibles de la ville, où leur coopération grandissante est mise à rude épreuve. 

ZOOTOPIA 2 - billet enfant
3 $

2025 Walt Disney Pictures 

108 minutes 


Judy et Nick se retrouvent sur la piste sinueuse d'un grand mystère lorsque Gary De'Snake arrive à Zootopia et met la métropole animale sens dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, ils doivent s'infiltrer dans de nouveaux quartiers imprévisibles de la ville, où leur coopération grandissante est mise à rude épreuve. 

DRAGONS - Billet adulte
5 $

DreamWorks Pictures


Sur l'île sauvage de Beurk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations, Harold se démarque. Fils inventif mais négligé du chef Stoïk la Brute (Gerard Butler, reprenant son rôle de la franchise animée), Harold défie des siècles de tradition lorsqu'il se lie d'amitié avec Krokmou, un dragon. 

DRAGONS - Billet enfant
3 $

DreamWorks Pictures


Sur l'île sauvage de Beurk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations, Harold se démarque. Fils inventif mais négligé du chef Stoïk la Brute (Gerard Butler, reprenant son rôle de la franchise animée), Harold défie des siècles de tradition lorsqu'il se lie d'amitié avec Krokmou, un dragon. 

KARATÉ KID - billet adulte
5 $

2024 Sony Pictures 


Après une tragédie familiale, le prodige du kung-fu Li Fong (Ben Wang) est déraciné de sa maison de Pékin et contraint de déménager à New York avec sa mère. Li a du mal à oublier son passé alors qu'il essaie de s'intégrer à ses nouveaux camarades de classe, et bien qu'il ne veuille pas se battre, les ennuis semblent le trouver partout. 

KARATÉ KID - billet enfant
3 $

2024 Sony Pictures 


Après une tragédie familiale, le prodige du kung-fu Li Fong (Ben Wang) est déraciné de sa maison de Pékin et contraint de déménager à New York avec sa mère. Li a du mal à oublier son passé alors qu'il essaie de s'intégrer à ses nouveaux camarades de classe, et bien qu'il ne veuille pas se battre, les ennuis semblent le trouver partout. 

Ajouter un don pour École de l'Ancrage

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!