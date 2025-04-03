Église Gospelvie

Église Gospelvie

Soirée Cinema & Partage des Hommes

1455 Av. Papineau

Montréal, QC H2K 4H5, Canada

Pizza & Partage des Hommes
5 $
Programme : • 16h00 : Ouverture des portes – soyez les premiers à arriver pour profiter des meilleures places ! • Visionnement du film : Plongez dans l'univers inspirant de "La Forge". • Goûter et discussion : Après le film, régalez-vous avec des délices et participez à une discussion enrichissante.
