Soirée Cinema & Partage des Hommes

Programme :
• 16h00 : Ouverture des portes – soyez les premiers à arriver pour profiter des meilleures places !
• Visionnement du film : Plongez dans l'univers inspirant de "La Forge".
• Goûter et discussion : Après le film, régalez-vous avec des délices et participez à une discussion enrichissante.
Programme :
• 16h00 : Ouverture des portes – soyez les premiers à arriver pour profiter des meilleures places !
• Visionnement du film : Plongez dans l'univers inspirant de "La Forge".
• Goûter et discussion : Après le film, régalez-vous avec des délices et participez à une discussion enrichissante.
Ajouter un don pour Église Gospelvie
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!