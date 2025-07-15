Soirée Cocktails & Poulet frit

Au programme :



* Réseautage entrepreneurs – viens rencontrer des gens inspirants, élargir ton réseau et peut-être même débloquer de nouvelles opportunités.





* Masterclass cocktail animé par Bartender Lyz @coach_lyz @bartender.lyz – tu vas apprendre à shaker un cocktail digne des meilleurs bars (n’oublie pas ton shaker pour le préparer toi-même !).





* Poulet frit Wong @pouletfritwong – pour que la soirée reste festive et savoureuse jusqu’au bout.





Cet événement est pour toi si :� Tu veux élargir ton réseau de contacts� Tu es entrepreneur, investisseur ou travailleur autonome� Tu débordes de projets et d’idées� Tu aimes les ambiances festives� Tu veux couper ta semaine en deux avec un mercredi animé





Amène ton shaker, tague tes amissss et prépare-toi à une soirée qui va vraiment shaker… et croustiller !