Soirée Cockt’elle en noir 2025 - Sonia Montminy présidente d’honneur

Comprend un repas 4 services avec un cocktail de bienvenue et soirée dansante. Photographe sur place pour immortaliser le moment. Ambiance festive et surprises vous attendent!
Un reçu d'impôt de 55$ vous sera émis sous peu.
Admission jusqu’a 4 pers. Un seul reçu global à l’acheteur
110 $
Comprend, pour chaque participant, un repas 4 services avec un cocktail de bienvenue et soirée dansante. Photographe sur place pour immortaliser le moment. Ambiance festive et surprises vous attendent!
