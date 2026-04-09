Soirée Cockt’elle en noir 2026 - Mesdames Myriame, Roxanne et Judithe Provencher: présidentes d’honneur

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À propos de cet événement
Procurez-vous un billet (pour vous seule), ou un maximum de deux à la fois (pour vous et une autre personne). Les places sont limitées.
Dès 18h, chaque convive aura droit au cocktail de bienvenue, à un repas 4 services ainsi qu’à la soirée dansante. Photographe sur place pour immortaliser le moment. Ambiance festive et surprises vous attendent!
Si inscription pour une personne : un reçu de don de 55$ sera émis.
Si inscription pour deux personne : un seul reçu de 110$ sera produit à la personne ayant complété l’achat.
Si chaque personne souhaite recevoir son reçu de don personnalisé, vous devez procéder à deux transactions d’achats distinctes.
Procurez-vous un billet d’entrée (pour vous seule) ou un maximum de deux à la fois (pour vous et une autre personne). Les places sont limitées.
De 21h à minuit, joignez-vous à Myriame, Roxanne et Judithe sur le plancher de danse. Plaisir assuré au rythme de la musique de DJ Twenyd!
Si inscription pour une personne : un reçu de don de 25$ sera émis.
Si inscription pour deux personnes : un seul reçu de 50$ sera produit à la personne ayant complété l’achat.
Si chaque participante souhaite recevoir son reçu de don personnalisé, vous devrez procéder à deux transactions d’achats distinctes.
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