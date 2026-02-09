Soirée Crabe et Crevettes 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Pour acheter et payer une table complète.
Un seul reçu pour dons de 800 $ sera émis à l'acheteur de la table.
Pour réserver une table de 8 personnes, nous vous chargeons 1 billet et vous demandez à vos 7 autres invités d'acheter un billet individuel. La réservation vous garantit 8 places.
Un reçu pour don de 100 $ sera émis à l'acheteur du billet.
Pour acheter votre place individuelle à une table ayant été déjà réservée.
Un reçu pour don de 100 $ par billet sera émis à l'acheteur.
Pour identifier votre table avec le logo de votre entreprise.
Pour identifier 5 tables avec le logo de votre entreprise.
Votre logo apparaîtra pendant la soirée sur les 2 écrans dans la salle.
Pour identifier 10 tables avec le logo de votre entreprise et votre logo apparaîtra pendant la soirée sur les 2 écrans dans la salle.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!