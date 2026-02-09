Fondation Ensemble pour l'Enfance

Organisé par

Fondation Ensemble pour l'Enfance

À propos de cet événement

Soirée Crabe et Crevettes 2026

1750 Av. Gilles-Villeneuve

Trois-Rivières, QC G9A 5K8, Canada

Achat d'une table complète (8 billets)
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Pour acheter et payer une table complète.
Un seul reçu pour dons de 800 $ sera émis à l'acheteur de la table.

Réservation d'une table (8) + achat d'un billet
225 $

Pour réserver une table de 8 personnes, nous vous chargeons 1 billet et vous demandez à vos 7 autres invités d'acheter un billet individuel. La réservation vous garantit 8 places.
Un reçu pour don de 100 $ sera émis à l'acheteur du billet.

Billet individuel
225 $

Pour acheter votre place individuelle à une table ayant été déjà réservée.
Un reçu pour don de 100 $ par billet sera émis à l'acheteur.

Commandite - abat-jours
150 $

Pour identifier votre table avec le logo de votre entreprise.

Commandite - 5 abat-jours
600 $

Pour identifier 5 tables avec le logo de votre entreprise.

Commandite - logo sur écran
250 $

Votre logo apparaîtra pendant la soirée sur les 2 écrans dans la salle.

Commandite - 10 abat-jours & logo sur écran
1 000 $

Pour identifier 10 tables avec le logo de votre entreprise et votre logo apparaîtra pendant la soirée sur les 2 écrans dans la salle.

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