Espace loisirs Brompton

Organisé par

Espace loisirs Brompton

À propos de cet événement

Soirée Danse Country avec Hurricane Dancers

127 Rue du Frère-Théode

Sherbrooke, QC J1C 0S3, Canada

Billet Adulte | prévente
15 $
Disponible jusqu'au 13 avr.

Accès à la soirée danse country du 2 mai 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Prix prévente valide jusqu’au 13 avril 2026.

Billet 12 à 17 ans | prévente
7 $
Disponible jusqu'au 13 avr.

Accès à la soirée danse country du 2 mai 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Prix prévente valide jusqu’au 13 avril 2026.

Billet 11 ans et moins | gratuit
Gratuit

Accès gratuit à la soirée danse country du 2 mai 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Billet requis pour réserver la place.

Billet Adulte | régulier
18 $

Accès à la soirée danse country du 2 mai 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Tarif en vigueur après le 13 avril 2026 et à la porte.

Billet 12 à 17 ans | régulier
10 $

Accès à la soirée danse country du 2 mai 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Tarif en vigueur après le 13 avril 2026 et à la porte.

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