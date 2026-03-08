Mission Hop! La rentrée

Mission Hop! La rentrée

Soirée de crabe 2026

9555 Bd du Golf

Anjou, QC H1J 2Y2, Canada

Billet
300 $

Votre billet donne accès à la Soirée de crabe 2026.

Un reçu fiscal sera émis pour la portion admissible du billet, soit 175 $

Table - 10 personnes
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

10 billets donnant accès à la Soirée de crabe 2026.
Ceci est un billet de groupe.

Un reçu fiscal sera émis pour la portion admissible, soit 1750 $

Table VIP - 10 personnes
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Profitez d'une table VIP offrant un emplacement privilégié dans la salle et visibilité accrue pour votre entreprise.


Inclut 10 billets pour la Soirée de crabe 2026.
Ceci est un billet de groupe.

Un reçu fiscal sera émis pour la portion admissible, soit 1750 $

