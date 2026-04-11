Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Soirée de fin d'année, dernière chance | 2030

3200 rue Jean-Brillant Pavillon Jean-Brillant Local B-1315

Montréal, QC H3T 1N8, Canada

Inscription à l'activité
Gratuit

Inclus une pointe de pizza, un dessert et une boisson (non-alcoolisée).

Pointes supplémentaires FROMAGE
2 $

Pizza fromage. Chaque pointe supplémentaire coûte 2$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...

Pointes supplémentaires VÉGÉ
2 $

Pizza VÉGÉ. Chaque pointe supplémentaire coûte 2$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...

Pointes supplémentaires PEPPERONI
2 $

Pizza pepperoni. Chaque pointe supplémentaire coûte 2$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...

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