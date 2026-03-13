École secondaire Du Bosquet - Comité social

Organisé par

École secondaire Du Bosquet - Comité social

À propos de cet événement

Soirée de financement – Danse Country

1080 Rue Clair

Saint-Nicéphore, QC J2A 2K2, Canada

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🎫 Admission générale
15 $

Accès complet à la soirée pour tous.

🎓 Élèves et personnel du Bosquet
10 $

Tarif réduit. Accès complet aux activités.

👧 Enfants (12 ans et moins)
10 $

Billet enfant. Accès complet à la soirée.

💛 Soutien aux finissants – Don volontaire
5 $

Vous ne pouvez pas être des nôtres pour la soirée, mais vous souhaitez tout de même encourager les finissants?
Ce billet‑don vous permet de contribuer directement au financement de leurs activités de fin d’année.

Chaque don, petit ou grand, fait une réelle différence et aide à créer des souvenirs mémorables pour nos finissants 2026.
Merci pour votre générosité!

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