Soirée de financement – Danse Country

Vous ne pouvez pas être des nôtres pour la soirée, mais vous souhaitez tout de même encourager les finissants?

Ce billet‑don vous permet de contribuer directement au financement de leurs activités de fin d’année.

Chaque don, petit ou grand, fait une réelle différence et aide à créer des souvenirs mémorables pour nos finissants 2026.

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