Soirée de lancement de la SQDI

Organisé par
À propos de cet événement
Découvrez les kiosques de plusieurs organismes, dégustez de délicieuses bouchées et assistez à un spectacle inclusif et épatant! 🌟🎉
Lors du spectacle, une place pour personne à mobilité réduite vous sera réservée dans la salle.
Vous pourrez aussi découvrir les kiosques de plusieurs organismes et déguster de délicieuses bouchées avant le spectacle! 🌟🎉
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