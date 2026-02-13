Vivre Grand

Organisé par

Vivre Grand

À propos de cet événement

Soirée de lancement de la SQDI

815 Bd Lebourgneuf

Québec, QC G2J 0C1, Canada

Admission générale
Gratuit

Découvrez les kiosques de plusieurs organismes, dégustez de délicieuses bouchées et assistez à un spectacle inclusif et épatant! 🌟🎉

Personne à mobilité réduite
Gratuit

Lors du spectacle, une place pour personne à mobilité réduite vous sera réservée dans la salle.


Vous pourrez aussi découvrir les kiosques de plusieurs organismes et déguster de délicieuses bouchées avant le spectacle! 🌟🎉

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