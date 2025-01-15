Soirée de levée de fonds JDE au Randolph de Saint-Jérôme

À l'achat d'un billet, 50% du montant de celui-ci sera versé pour l'inscription des étudiants en enseignement de l'UQO aux Jeux de l'Éducation 2025. Vous pouvez arriver à la soirée entre 17h et 21h59. N'hésitez pas à commander des shooters pour nous encourager encore plus et à prendre part au moitié-moitié organisé (argent comptant seulement) pendant la soirée. UN MERCI ÉNORME POUR VOTRE SOUTIEN ! Invitez vos amis et passez une agréable soirée.
Pour toute question, contactez Lorie Gagné au [email protected]
. Aucun remboursement.