AGE-CEUL

Organisé par

AGE-CEUL

À propos de cet événement

Soirée de levée de fonds JDE au Randolph de Saint-Jérôme

313 Rue Saint-Georges

Saint-Jérôme, QC J7Z 5A2, Canada

Admission pour l'animation à votre table
10,35 $
À l'achat d'un billet, 50% du montant de celui-ci sera versé pour l'inscription des étudiants en enseignement de l'UQO aux Jeux de l'Éducation 2025. Vous pouvez arriver à la soirée entre 17h et 21h59. N'hésitez pas à commander des shooters pour nous encourager encore plus et à prendre part au moitié-moitié organisé (argent comptant seulement) pendant la soirée. UN MERCI ÉNORME POUR VOTRE SOUTIEN ! Invitez vos amis et passez une agréable soirée. Pour toute question, contactez Lorie Gagné au [email protected] . Aucun remboursement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!