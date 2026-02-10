Soirée de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2026

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À propos de cet événement
Inclus: Accès à la zone debout et la zone assise. La zone assise est en formule premier.ère arrivé.e premier.ère servi.e. Si vous avez besoin de réserver un siège pour des enjeux de mobilité, veuillez nous en faire la demande à l'avance.
Frais : 25$
TPS : 1,25$
TVQ : 2,50$
Inclus: Accès à la zone debout et la zone assise.
Reservée aux personnes de 14 ans et moins. Nous nous réservons le droit de demander une pièce d'identité.
Frais : 15$
TPS : 0,75$
TVQ : 1,50$
Inclus: Une place assise assurée dans les deux premières rangées avec vue privilégiée sur le ring
Frais : 50$
TPS : 2,50$
TVQ : 5$
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CECI N'EST PAS UN ACCÈS À LA SOIRÉE DE LUTTE. Veuillez ajouter à votre commande une admission si vous désirez assister à la soirée.
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