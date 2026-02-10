Alliance Arc-en-ciel de Québec

Organisé par

Alliance Arc-en-ciel de Québec

À propos de cet événement

Soirée de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2026

801 4e Rue

Québec, QC G1J 2T7, Canada

Admission générale
28,75 $

Inclus: Accès à la zone debout et la zone assise. La zone assise est en formule premier.ère arrivé.e premier.ère servi.e. Si vous avez besoin de réserver un siège pour des enjeux de mobilité, veuillez nous en faire la demande à l'avance.


Frais : 25$

TPS : 1,25$

TVQ : 2,50$

Admission 14 ans et moins
17,25 $

Inclus: Accès à la zone debout et la zone assise.
Reservée aux personnes de 14 ans et moins. Nous nous réservons le droit de demander une pièce d'identité.


Frais : 15$

TPS : 0,75$

TVQ : 1,50$

Admission VIP
57,50 $

Inclus: Une place assise assurée dans les deux premières rangées avec vue privilégiée sur le ring


Frais : 50$

TPS : 2,50$

TVQ : 5$

Billet symbolique
Payez ce que vous pouvez

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CECI N'EST PAS UN ACCÈS À LA SOIRÉE DE LUTTE. Veuillez ajouter à votre commande une admission si vous désirez assister à la soirée.

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