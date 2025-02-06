Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Soirée Dégustation Gins Québécois 2025
5303 Rue Louis-H.-La Fontaine
Lévis, QC G6V 8X4, Canada
Billet Soirée Dégustation Gins
CA$175
Reçu de charité de 125 $.
Reçu de charité de 125 $.
seeMoreDetailsMobile
add
Table corporative - 4 billets
CA$1,500
groupTicketCaption
Cette option inclut une table cocktail identifiée ainsi que 4 billets en places assises. Reçu de charité de 1 000 $.
Cette option inclut une table cocktail identifiée ainsi que 4 billets en places assises. Reçu de charité de 1 000 $.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout