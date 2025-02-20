Soirée des finissants 2025

Menu: Salade style grecque, tomates cerises, concombres, fêta, oignons rouge, croûtons à l’ail et sa vinaigrette crémeuse Bavette de bœuf confite, sauce au trois poivres, sauce marchand de vin ou sauce au miel et porto au poivre noir Gratin pomme de terre dauphinois Fondant au chocolat et son coulis à la framboise

