Soirée des finissants 2025

Ce billet vous permet d'assister à la cérémonie de remise des bourses.
Cérémonie remise des bourses et souper
CA$40
Menu: Salade style grecque, tomates cerises, concombres, fêta, oignons rouge, croûtons à l’ail et sa vinaigrette crémeuse
Bavette de bœuf confite, sauce au trois poivres, sauce marchand de vin ou sauce au miel et porto au poivre noir
Gratin pomme de terre dauphinois
Fondant au chocolat et son coulis à la framboise
Cérémonie remise des bourses et souper végétarien
CA$40
Menu: Salade style grecque, tomates cerises, concombres, fêta, oignons rouge, croûtons à l’ail et sa vinaigrette crémeuse
Tortellinis trois couleurs, sauce rosée
Fondant au chocolat et son coulis à la framboise
