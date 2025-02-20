Soirée des finissants 2025

125 Rue Self

Val-d'Or, QC J9P 3N2, Canada

Cérémonie et remise des bourses SEULEMENT
free
Ce billet vous permet d'assister à la cérémonie de remise des bourses.
Cérémonie remise des bourses et souper
CA$40
Menu: Salade style grecque, tomates cerises, concombres, fêta, oignons rouge, croûtons à l’ail et sa vinaigrette crémeuse Bavette de bœuf confite, sauce au trois poivres, sauce marchand de vin ou sauce au miel et porto au poivre noir Gratin pomme de terre dauphinois Fondant au chocolat et son coulis à la framboise
Cérémonie remise des bourses et souper végétarien
CA$40
Menu: Salade style grecque, tomates cerises, concombres, fêta, oignons rouge, croûtons à l’ail et sa vinaigrette crémeuse Tortellinis trois couleurs, sauce rosée Fondant au chocolat et son coulis à la framboise

common:zeffyTipDisclaimerTicketing