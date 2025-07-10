Fondation Paul Gérin-Lajoie

Organisé par

Fondation Paul Gérin-Lajoie

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Fondation Paul Gérin-Lajoie

$

Ventes fermées

Soirée des Jeunes Ambassadeurs - 2e édition

Espace Flex

Place Ville Marie, Montréal, QC H3B 2B6, Canada

Billet individuel
175 $
Partenaire Ami
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 places réservées pour l'événement.
Remerciements sur les réseaux sociaux de la Fondation PGL.

Partenaire Bronze
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

4 places réservées pour l'événement.
Voir notre plan de partenariat pour plus de détails

Partenaire Argent
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

6 places réservées pour l'événement.
Voir notre plan de partenariat pour plus de détails

Partenaire Or
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

8 places réservées pour l'événement.
Voir notre plan de partenariat pour plus de détails

Partenaire Platine
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

10 places réservées pour l'événement.
Voir notre plan de partenariat pour plus de détails

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!