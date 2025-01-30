Soirée Rires et Réflexions - Spectacle d'humour au bénéfice du CAVAC de Montréal

Le billet pour la soirée Rires et Réflexions est offert gratuitement, mais une contribution volontaire, à votre discrétion, est appréciée. Tous les dons récoltés seront utilisés afin de soutenir notre équipe et améliorer les services offerts à notre clientèle. Chaque billet est valable pour une seule personne. Merci pour votre soutien !
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Don uniquement
Gratuit
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*Attention, ceci n'est pas un billet. Si vous souhaitez participer à l'événement, vous devez choisir un billet «Admission générale» ci-haut.*
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