Productions Welcome Aboard - Courts d'un soir

COMPLÈTEMENT LYCÉE 3 | Soirée d'ouverture - Festival Courts d'un soir

350 Rue Émery

Montréal, QC H2X 1J1, Canada

Admission générale
16 $
Ce billet vous donne accès à la projection d'ouverture du Festival Courts d'un soir. La projection sera suivie d'un Q&A avec l'équipe.
Prix réduit
13,60 $
Ce billet vous donne accès à la projection d'ouverture du Festival Courts d'un soir. La projection sera suivie d'un Q&A avec l'équipe. Un justificatif vous sera demandé pour prouver votre éligibilité au tarif réduit. Le tarif réduit est éligible pour les étudiant·e·s et les personnes âgées de 65 ans et plus.

